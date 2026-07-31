Bakan Memişoğlu Batman'da Yerli Sağlık Teknolojilerini İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Memişoğlu Batman'da Yerli Sağlık Teknolojilerini İnceledi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Memişoğlu, Batman'daki Biosys tesislerinde yerli sağlık teknolojilerini değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Batman'da bir medikal tesise gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Batman'daki Biosys medikal tesislerinde, kapsül endoskopi cihazlarından solunum ünitelerine kadar yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojileri yerinde incelediğini belirtti.

"Sağlık teknolojisinde Türkiye imzası var." değerlendirmesinde bulunan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Aylık 1000 mekanik ventilatör, 800 nöromonitör, 2 bin 200 ventilatör uyumlu nemlendirici ve 1250 yüksek akış oksijen terapisi cihazı üretim kapasitesine sahip tesisimiz, sağlıkta yerli üretim gücümüzün önemli temsilcilerinden biridir. Fikri emeğe, emeği şifaya dönüştüren tüm ekiplerimizi yürekten kutluyorum. Türkiye'nin sağlık vizyonunu yerli ve milli teknolojiyle taçlandırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Kemal Memişoğlu, Teknoloji, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Memişoğlu Batman'da Yerli Sağlık Teknolojilerini İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
Sirkeci’de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada Sirkeci'de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada
Başkanın “Gelmeyin“ paylaşımı tartışma sebebi oldu Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada
İstanbullular dikkat Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi Parti kapatmaya yeni kriter MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter

12:39
Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam
Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam!
12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
10:56
Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı
Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı
10:45
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 13:14:00. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Memişoğlu Batman'da Yerli Sağlık Teknolojilerini İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.