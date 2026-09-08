Bakan Memişoğlu, Dünya Fizyoterapi Günü'nü sosyal medyadan kutladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Fizyoterapi Günü'nü kutladı.

Memişoğlu, Dünya Fizyoterapi Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Nice güzel adımın atılmasına emek veren kıymetli fizyoterapistlerimiz... Bilgi, tecrübe ve özverileriyle iyileşme yolculuğunda vatandaşlarımızın yanında olan tüm fizyoterapistlerimizin Dünya Fizyoterapi Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız."