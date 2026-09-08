Bakan Memişoğlu, Dünya Fizyoterapi Günü'nü sosyal medyadan kutladı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Fizyoterapi Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bakan, bilgi ve özverileriyle vatandaşların iyileşme yolculuğunda yanında olan tüm fizyoterapistlerin gününü kutladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Fizyoterapi Günü'nü kutladı.
Memişoğlu, Dünya Fizyoterapi Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Nice güzel adımın atılmasına emek veren kıymetli fizyoterapistlerimiz... Bilgi, tecrübe ve özverileriyle iyileşme yolculuğunda vatandaşlarımızın yanında olan tüm fizyoterapistlerimizin Dünya Fizyoterapi Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız."
Kaynak: AA
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