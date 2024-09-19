Bakan Memişoğlu Gazileri Ziyaret Etti

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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziler Günü münasebetiyle hastanede tedavi gören gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik etti. Hastane bünyesinde hizmet veren birimleri gezen Sağlık Bakanımız, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcusu gazilerimizle bir araya geldi" denildi.