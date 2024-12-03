Bakan Memişoğlu Isparta'da Aile Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu Isparta'da Aile Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Isparta'da aile hekimliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

03.12.2024 19:17
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Isparta'da Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Memişoğlu'nun, Isparta Mürüvvet Başdeğirmen Aile Sağlığı Merkezini ziyaretine ilişkin görüntülere yer verildi.

Memişoğlu, buradaki hekimlere yaptığı konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevzuatı çıkarttık. 3-4 ay içinde ne olacağı ortaya çıkacaktır. Ama şu anda biz bunu uygulayacağız. İncelesinler, görsünler. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fark edecekler. Doktor adam zeki adamdır, pratik adamdır. İnşallah hep beraber üstesinden geleceğiz. Aynı zamanda 1. basamak, 2. basamak entegrasyonu yapmaya çalışıyoruz. Hastamıza gerekli zaman randevu alabilir hale getiriyoruz. Ama topluma da şunu ifade edeyim, aile hekimliği, kendilerinin danışacağı bir aileden bir hekim. Onun dediklerine göre hareket etmeleri gerektiğini toplumun bilmesi lazım."

Aile hekimlerinin, hastalanmadan sağlığın korunacağını bilen, insanların sağlıklı kalması için uğraşan en önemli hekim olduğunu belirten Memişoğlu, topluma gereksiz ilacın, gereksiz tedavinin talep edilmemesi gerektiği mesajının verilmesine işaret etti.

Memişoğlu, "Hastalandıkları zaman 2. basamaklar, 3. basamaklar çok iyi. Ben size çok güveniyorum, aile hekimlerine. Onun için sizlerden de destek istiyoruz. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Görme engellilerin durumuna dikkati çekti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Isparta ziyaretinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği etkinliğe katılarak, gözünü bağlayıp bastonla görme engellilerin durumuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Memişoğlu Isparta'da Aile Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika

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