Sağlık Bakanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memişoğlu, NSosyal hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"1071'de Anadolu'nun kapılarını açan irade, 1922'de bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."