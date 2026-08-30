Sağlık Bakanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü kutlayarak, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memişoğlu, NSosyal hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"1071'de Anadolu'nun kapılarını açan irade, 1922'de bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika
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