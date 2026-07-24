Bakan Memişoğlu Sürmene'de Ziyaretlerde Bulundu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sürmene'deki tarihi müze ve konağı ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Baştımar Aile Müzesi ile Memiş Ağa Konağı'nı ziyaret etti.
Bakan Memişoğlu, ilçede 1800'lü yıllarda Hacı Yakupoğlu Ahmet Ağa tarafından inşa edilen ve restorasyon çalışmalarının ardından açılışı yapılan tarihi konakta yer alan Baştımar Aile Müzesi'ni gezdi.
Karadeniz mimarisinin özelliklerini taşıyan ve turizme kazandırılan konağı inceleyen Memişoğlu, müzeyle ilgili aile üyelerinden bilgi aldı.
Ardından Memiş Ağa Konağı'nı da ziyaret eden Memişoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.
Ziyaretleri sırasında Bakan Memişoğlu'na Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ile beraberindekiler eşlik etti.
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