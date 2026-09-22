Bakan Memişoğlu Turgutlu saldırısından etkilenen 11 yaralının tedavisini takip ediyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir okulun yakınında düzenlenen silahlı saldırıdan etkilenen 11 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun yakınındaki silahlı saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Memişoğlu, paylaşımında, "Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.