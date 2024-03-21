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Bakan Özhaseki Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli programlar için Şanlıurfa'ya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konut temel atma töreni ile esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmek üzere Şanlıurfa'ya geldi. Uçakla Gap Havalimanına gelen Bakan Özhaseki, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Vali Hasan Şıldak ile görüşen Özhaseki daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçerek Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştükten sonra Karaköprü ilçesinin Aşık Mahallesi bölgesinde yer alan 2. etap 758 adet konutun temel atma törenine katılacak. Törenin ardından GAPTEM'de meslek odaları başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirecek olan Bakan Özhaseki, son olarak esnaf ve STK temsilcileriyle iftar gerçekleştirecek.