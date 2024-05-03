Bakan Özhaseki: Seçim biter geçim başlar. Şimdi iş başında koşturma vakti - Son Dakika
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Bakan Özhaseki: Seçim biter geçim başlar. Şimdi iş başında koşturma vakti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesi Malatya'da çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, 'Seçim biter geçim başlar'. Şimdi geçim dönemi, şimdi iş başında koşturma dönemi' dedi.

03.05.2024 18:52
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Bakan Özhaseki: "Seçim biter geçim başlar. Şimdi iş başında koşturma vakti"

MALATYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesi Malatya'da çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Bizim literatürümüze güzel bir söz vardır. 'Seçim biter geçim başlar'. Şimdi geçim dönemi, şimdi iş başında koşturma dönemi" dedi.

Bir dizi toplantı ve incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesi Malatya'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentte ilk olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada 31 Mart seçimlerinde göreve yeni seçilen Sami Er'e hayırlı olsun dileklerinde bulunan Bakan Özhaseki, Malatya'da da vatandaşların tercihlerini hür bir şekilde kullandıklarını ifade ederek, "Yine Malatya Büyükşehirde, Battalgazi'de, Yeşilyurt'ta ve birçok ilçemizde AK Partili Belediye Başkanı arkadaşlarımızın göreve devam etmesi hususunda iradelerini beyan ettiler. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Sandıktan çıkan sonuçlara herkesin saygı duyduğunu ifade eden Özhaseki, "Bizim literatürümüze güzel bir söz vardır. 'Seçim biter geçim başlar'. Şimdi geçim dönemi, şimdi iş başında koşturma dönemi. Eksikliklerin giderilme dönemi" ifadelerine yer verdi.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli asın felaketinde Türkiye'nin derinden sarsıldığını da hatırlatan Bakan Özhaseki, "Bizim Anadolu medeniyetimizde başımıza gelecek gelmiş olan büyük felaketleri göz önüne aldığımızda herhalde bundan daha büyük bir felaketle şimdiye kadar karşılaşmamışızdır. Depremde 850 bin bağımsız birim yerle bir oldu. Bütün bunları hak sahipliğini belirleyip zararlarını giderecek şekilde tespit edip yola çıktığımızda da bir senedir büyük bir gayretle koşturuyoruz. Şu anda bin 240 yerde şantiyemiz var. 110 bin kişilik çalışan ordusuyla bu zararları giderebilmek için gayret ediyoruz. 4 bin 333 köy konutu yapıyoruz, bu kolay değil. Yurtdışından gelen bütün mevkidaşlarımız böyle bir hasarın kendi ülkelerinde olması durumunda altından kalkamayacaklarını ve zorlanacaklarını ifade ettiler. Yine geçenlerde Japonların en üst grubu geldiğinde de kendi depremleri ile kıyaslayıp sonra da 'evet böyle büyük bir hasarın altından biz de bu kadar hızlı bir şekilde kalkamayız' diye de ifade ettiler. Onların belki bir şansı açık denizlerde, 30 km kadar derinliklerde sahilden ve şehirlerden çok uzakta depremlerin olması. Bizde de kadim binlerce yıldır yaşayan şehirlerimizin altından geçen fay hatlarının çok kısa süreli çok kısa mesafeli bir yerde evlerimize iş yerlerimize büyük hasar vermiş olması aradaki en büyük fark. Biz bunların altından kalkacağız, hiç kimsenin endişesi olmasın" ifadelerine yer verdi.

Deprem sonrası Malatya'da deprem konutlarının yapımına hızla başladıklarını da belirten Bakan Özhaseki, "Merkez dışındaki 8 ilçemizde de zaten bizim inşaatlarımız devam ediyor. Tek tek bunları gözden geçireceğiz, bir muhasebe yapacağız. Eksiğimizi göreceğiz, burada arkadaşlarımızla istişare edeceğiz. Yapmamız gerekenleri daha hızlı bir vaziyette aksiyon alıp yapmak için elimizden geleni yapacağız. Nasip olursa biz iyi niyetle yola çıktık, ben iyi niyetle yola çıkanın en büyük yardımcısının önce cenabı Allah sonra da vatandaş olduğuna inananlardanım. İnşallah bu hasarların altında da en kısa sürede kalkarız. Sorunlarla ilgili çözüm bulunamıyor diye bir şey yok. Her şeyin bir çözümü var, rahat olun. İnşallah çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Deprem, Çevre, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özhaseki: Seçim biter geçim başlar. Şimdi iş başında koşturma vakti - Son Dakika

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