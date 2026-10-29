Bakan Puente, Toledo kazasında kırmızı sinyal kararının izahı mümkün değil dedi - Son Dakika
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Bakan Puente, Toledo kazasında kırmızı sinyal kararının izahı mümkün değil dedi

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Bakan Puente, Toledo kazasında kırmızı sinyal kararının izahı mümkün değil dedi
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Ulaştırma Bakanı Puente, Toledo'daki ölümcül tren kazasında kırmızı sinyale rağmen Renfe trenine izin verilen kararı olası neden gösterdi. Puente, iletişim arızasının 63 kilometrelik bölümdeki trenleri durdurduğunu, verilen iznin ise izahının mümkün olmadığını söyledi.

MADRİD, 29 Ekim (Xinhua) -- İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, ülkenin orta kesimindeki Toledo kentinde meydana gelen ölümcül yüksek hızlı tren kazasının olası nedenlerinden biri olarak, demiryolu kontrol merkezinin kırmızı sinyale rağmen bir trenin yoluna devam etmesine izin veren "izahı mümkün olmayan" kararını gösterdi.

Puente çarşamba günü başkent Madrid'de yaptığı açıklamada, bilgisayar iletişimindeki bir arızanın LZB demiryolu güvenlik kontrol sistemini devre dışı bırakarak hattın 63 kilometrelik bölümündeki trenleri otomatik olarak durdurduğunu belirtti.

Kırmızı sinyale rağmen Renfe şirketine ait trenin yolculuğuna devam etmesine izin verildiğini belirten Puente, hatta başka bir tren dururken verilen bu kararın "izahının mümkün olmadığını" söyledi.

Kaynak: Xinhua
Tren KazasıİspanyaToledoGüncelDünyaSon Dakika

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