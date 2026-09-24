Bakan Şimşek başkanlığında 131 yatırım fonu için tasfiye ve ödeme süreci ele alınacak - Son Dakika
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Bakan Şimşek başkanlığında 131 yatırım fonu için tasfiye ve ödeme süreci ele alınacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında, 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna yönelik tasfiye ve ödeme süreçleri için teknik çalışmalar yürütülecek. Yatırımcıların haklarının korunması esas alınırken, toplantıların yarın da devam etmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla, 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre Şimşek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri sonrasında ABD'den bugün öğle saatlerinde dönüyor.

Bakan Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar masaya yatırılacak.

Yarın da devam etmesi beklenen toplantılar kapsamında tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak.

Çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelik olacak. Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da ilgili kurumların görev ve yetkileri çerçevesinde belirlenecek.

Toplantılarda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve izlenecek yol haritası teknik düzeyde değerlendirilecek.

Kaynak: AA
Mehmet ŞimşekEkonomiFinansGüncelSon Dakika

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