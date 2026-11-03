Bakan Şimşek ile görüşen Memur-Sen heyeti, 3600 ek gösterge talebini iletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Şimşek ile görüşen Memur-Sen heyeti, 3600 ek gösterge talebini iletti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek ile görüşen Memur-Sen heyeti, 3600 ek gösterge talebini iletti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Görüşmede ücret adaletsizlikleri, kadro ve unvan farklılıkları, emeklilik hakları ve 3600 ek gösterge beklentileri bakana iletildi.

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü.

Memur-Sen'in resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Ali Yalçın, Genel Başkan Yardımcımız Hacı Bayram Tonbul, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen görüşmede kamu görevlilerimizin sorunları ve çözüm beklentileri ele alınarak kamu personel sisteminin yeniden düzenlenmesine yönelik beklentilerimiz Sayın Bakana aktarıldı. Kamu personel sistemindeki ücret adaletsizlikleri, kadro ve unvan farklılıklarından kaynaklanan sorunlar, emeklilik hakları ve 4688 sayılı Kanun'a ilişkin değişiklik beklentilerimiz gündeme getirildi.

Emekli kamu görevlilerimiz için 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ve seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması gerektiği vurgulandı. Görüşmede ayrıca, toplu sözleşme kazanımlarımız arasında yer alan 'Koruyucu Giyim Yardımı'nın sahada eksiksiz uygulanması konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm beklentilerimiz dile getirildi."

Kaynak: ANKA
3600 Ek GöstergeMehmet ŞimşekAli YalçınPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
2027’de memur maaşları ne olacak Bakan Işıkhan’dan açıklama var 2027'de memur maaşları ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama var
Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ’dan AK Parti’ye sürpriz ziyaret Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'dan AK Parti'ye sürpriz ziyaret
Emre Belözoğlu’nun Aziz Yıldırım’ı ağlatan sözleri yeniden gündemde Emre Belözoğlu'nun Aziz Yıldırım'ı ağlatan sözleri yeniden gündemde
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
21:10
A Milli Takım’da Belçika ve Fransa maçlarının kadrosu belli oldu İki yıldız isim kadroda yok
A Milli Takım'da Belçika ve Fransa maçlarının kadrosu belli oldu! İki yıldız isim kadroda yok
20:56
Selahattin Demirtaş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması
20:18
İstanbul’da hayat felç Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
19:35
Canlı anlatım: 3 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: 3 dakikada 2 gol
19:32
Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
18:58
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 21:25:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek ile görüşen Memur-Sen heyeti, 3600 ek gösterge talebini iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android