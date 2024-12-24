Bakan Şimşek: \'Kur Hedefimiz Yok, 110 Milyar Dolar Döviz Aldık\'

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , 'Ekonomik Büyüme ve Enerji : Geleceğin Ekonomisini Şekillendirmek' temasıyla düzenlenen IICEC Konferansı'na katıldı. Burada konuşan Şimşek dolar kuruyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bizim bir kur hedefimiz yok olamaz da zaten. Bu programın gereği, özellikle bu sene çok ciddi bir fon akışı oldu. 110 milyar dolar döviz almak zorunda kaldık düşünebiliyor musunuz?" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Ekonomik Büyüme ve Enerji: Geleceğin Ekonomisini Şekillendirmek' temasıyla düzenlenen IICEC Konferansı'nda konuştu. Şimşek konfreransta dolar kuruyla ilgili konuşarak, "Bizim ne üstü örtük, ne de açık bir kur hedefimiz yok. Piyasalara bu mesajım. Bizim bir kur hedefimiz yok, olamaz da zaten. Biz sadece bir program uyguluyoruz. Bu programın gereği, özellikle bu sene çok ciddi bir fon akışı oldu. 110 milyar dolar döviz almak zorunda kaldık düşünebiliyor musunuz? Buna rağmen yönettik. Bu kolay değil, fon akışını yönetmek apayrı bir beceri setini gerektiriyor" dedi.