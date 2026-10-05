Bakan Tekin, 5 Ekim Öğretmenler Günü'nü 'İyi ki varsın, öğretmenim' diyerek kutladı

Bakan Tekin, 5 Ekim Öğretmenler Günü'nü 'İyi ki varsın, öğretmenim' diyerek kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü NSosyal hesabından paylaşım yaparak kutladı. Tekin, bilgiyi sevgiyle, sabrı emekle harmanlayıp evlatları yarınlara hazırlayan tüm öğretmenleri kutladı ve 'İyi ki varsın, öğretmenim.' dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı.
NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Tekin, "Bilgiyi sevgiyle, sabrı emekle harmanlayıp evlatlarımızı yarınlara hazırlayan tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsın, öğretmenim." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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