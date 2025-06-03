Bakan Tekin: Akademik Değerlendirmeler Ufuk Açıcı Olacak

Bakan Tekin: "Akademik değerlendirmeler bizim için ufuk açıcı olacak"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geçtiğimiz ay maarif modeli ile ilgili öğrenci arkadaşlarımızın geri dönüşünü aldık. Akademik değerlendirmeler bizim için ufuk açıcı olacak" dedi.

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama sürecinin sonuçlarını analiz etmek, modelin etkinliğini değerlendirerek öğretmen ve öğrencilerce daha iyi anlaşılması için öneriler geliştirmek amacıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarik Yüksek Kurumu Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen 1. Uluslararası Eğitim Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Bakan Tekin, akademik hayattan gelen yöneticilerin eleştiriyi bir zenginlik olarak gördüklerini dile getirerek, "Değerlendirmeyi, analiz yapmayı, kendi politikalarımızı hayata geçirmek ve devamlılığını sağlamak açısından önemli görürüz. Burada ifade edilecek her şeyi kendi adıma çok değerli görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Akademik değerlendirmeler bizim için ufuk açıcı olacak"

Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığı ilk günden itibaren karşılıklı fikir alışverişlerine önem verdiklerini söyleyen Tekin, "Hem bakanlık politikaları hem öğretmenlerimizin beklentileri ve idealleri ile ilgili not alıp bunları hayata geçirdik. Öğrenci arkadaşlarımızla hem temel eğitim düzeyinde hem ortaöğretim düzeyinde farklı konularda benzeri görüş alışverişinde bulunduk. Geçtiğimiz ay maarif modeli ile ilgili öğrenci arkadaşlarımızın geri dönüşünü aldık. Bu alışverişi her düzeyde devam ettirmek için çaba sarf ediyoruz. Akademik değerlendirmeler bizim için ufuk açıcı olacak. Yapılan işlerin iyi ve bilimsel bir değerlendirmesini almış olacağız" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulamaya konduğu günden itibaren bakanlık bünyesindeki ilgili birimler tarafından gerekli değerlendirmelerin yapıldığına dikkati çeken Bakan Tekin, kongrede yapılacak olan değerlendirmelerin maarif modeli ile ilgili bağımsız bir analiz oluşturacağını ifade etti.