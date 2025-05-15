Bakan Tekin: Balıkesir'e 17 Milyar TL Yatırım - Son Dakika
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Bakan Tekin: Balıkesir'e 17 Milyar TL Yatırım

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Balıkesir'de 22 yılda 17 milyar TL yatırım yapıldığını belirtti.

15.05.2025 16:58
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Bakan Tekin: " Balıkesir'de 22 yılda 17 milyar TL'lik yatırım yaptık"

BALIKESİR - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Balıkesir ziyaretinde Balıkesir'in eğitim-öğretimini ilgilendiren değerlendirme toplantısı düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürü başta olmak üzere, şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları, 20 ilçenin ilçe milli eğitim müdürlerinin katıldığı toplantıda Balıkesir'deki eğitim-öğretim faaliyetleri ele alındı.

Balıkesir'de yapımı devam eden, 2025 yılı yatırım programında yer alan ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan projelerin ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'deki eğitim-öğretimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2002-2003 eğitim-öğretim yılından bu yana yapılan çalışmalar sonucunda derslik ve öğretmen sayısında iki katına ulaşan rakamların oluştuğunu belirten Bakan Yusuf Tekin, Balıkesir'e yatırımların devam edeceğini söyledi.

Bakan Tekin: "Derslik ve öğretmen sayısı 2 kat arttı"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı değerlendirmede ilk olarak derslik ve öğretmen sayıları hakkında bilgiler verdi. Bakan Tekin, "Balıkesir'de her ilde yaptığımız rutin değerlendirme toplantımızı yaptık. Şunun altını çizmek istiyorum; toplamda 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Balıkesir'deki öğrenci sayısı 190 binden 198 bine çıkmış. Yani öğrenci sayısı aslında çok cüz'i bir şekilde artmış. Fakat derslik sayısı yani 2002'de sahip olduğumuz dersliğin neredeyse iki katı kadar şu anda hizmet veren derslik var. Yani bir o kadar daha derslik yapmışız. Ayrıca o zaman var olan 6 bin 265 derslikten de neredeyse yarısı yık-yap kapsamında ya da güçlendirme kapsamında yeniden faaliyete geçirilmiş. Böyle baktığımızda eğitim-öğretim istatistikleri açısından özellikle son 22 yılda Balıkesir'de yapılanlar Türkiye'de yapılanlar gibi takdire şayandır. Emeği geçen herkese; yerel yönetimlerimize, hayırseverlerimize, mülki idare amirlerimize, siyasetçilerimize teşekkür ediyoruz. Aynı şey öğretmen sayısı açısından da söz konusudur. Yine öğretmen aşına düşen öğrenci sayısı itibariyle de Balıkesir'de ciddi bir dönüşüm olmuş. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 9 bin 700 öğretmenimiz varken, şu anda yaklaşık olarak 17 bin 500 öğretmenimiz var. Bu da önemli bir göstergedir" diye konuştu.

"Bugüne kadar 17 milyar TL'lik yatırım yapıldı"

Balıkesir'deki eğitim yatırımları hakkında da açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim-öğretim yatırımları açısından baktığımızda da bu bahsettiğimiz sadece yeni yapılan dersliklerin bugünkü bedeller üzerinden hesaplandığında yaklaşık olarak 17 milyar TL civarındadır. Bu kapsamda biraz önceki toplantımızda hem devam eden yatırımlarımızın ne durumda olduğunu hem 2025 yatırım programına koyduğumuz yatırımların ihale süreçleriyle ilgili ne durumda olduğumuzu hem de 2026 yatırım programımızda nelerin eksik kaldığını, nelerin konulacağını ilçe bazlı olarak değerlendirdik. Toplantımızda hem il milli eğitim müdürlüğümüzdeki ilgili şube müdürleri, il müdür yardımcıları hem de ilçelerin ilçe milli eğitim müdürleri vardı. Hepsi bu konulardaki taleplerini, eksiklerini veyahut yapılması gerekenleri bize ilettiler. Kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Bundan sonra yapacaklarımızla ilgili yol haritalarımızı oluşturduk: ben hem valimize, hem genel başkan yardımcımıza, milletvekilimize, Cumhur İttifakının iki değerli il başkanına buradaki eğitim-öğretim süreçlerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bundan sonra da siyasi parti ayrımı gözetmeksizin destek olmak isteyen herkese kapımızın açık olduğunu, biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu tür desteklerden mutlu olacağımızı bir kez daha hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin: Balıkesir'e 17 Milyar TL Yatırım - Son Dakika

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