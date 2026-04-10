Bakan Tekin: Bütün Çocuklar Özeldir, Eğitim Hakkı Eşittir

10.04.2026 22:40
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van'da açılan Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını yaparak, özel çocukların eğitimine verdikleri önemi vurguladı ve eğitimde eşitliğin sağlanmasının önemini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van'da düzenlenen çeşitli programların ardından Van Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Van Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına katıldı. Bakan Tekin, yaptığı konuşmada, 'Bütün çocuklar, ayrım gözetmeksizin hepsinin aynı eğitim hakkına erişim hakkı vardır ve bunu temin etmemiz gerekir' dedi. Özel çocukların eğitimine önem verdiklerini belirten Tekin, bu kapsamda Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) aracılığıyla çocukların tespit edildiğini ve durumlarına göre kaynaştırma eğitimi, özel eğitim okulları, evde veya hastanede eğitim imkanları sağlandığını açıkladı.

Bakan Tekin, 'Durduğumuz yerden, baktığımız yerden ana felsefemiz şu, bütün çocuklar özeldir' diyerek, eğitim hakkının eşit ve adil bir şekilde temin edilmesi gerektiğini vurguladı. Van'da açılan özel eğitim kampüsünün, çocuklara hem eğitim hem de mesleki eğitim anlamında katkı sunacağını ifade eden Tekin, tesisin hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

