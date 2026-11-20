Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit koşullarda yararlanması, güven ve huzur içinde büyümesi hepimizin ortak sorumluluğudur. İnsanı merkeze alan medeniyet ve eğitim anlayışımızla aziz milletimizin bizlere emaneti olan çocuklarımızı daha müreffeh yarınlara hazırlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."