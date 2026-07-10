Bakan Tekin'den Öğrencilere Destek Mesajı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere hitaben yayımladığı mesajda, "Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından öğrencilere yönelik bir mesaj paylaştı.

Tekin, "Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz" ifadesini kullandı.

Öğrencilerin ortaöğretim sürecinde ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim kurumlarını tercih edebileceklerini belirten Tekin, sınavla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liseleri gibi birçok seçeneğin bulunduğunu kaydetti.

Tekin, "Hayallerinizi gerçekleştirme yolunda tüm öğretmenlerimizle birlikte daima yanınızda olacağız. Bu heyecanlı yolculukta hepinize başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum" dedi.