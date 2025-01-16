Bakan Tekin'den Öğrencilere Yarıştık Tatili Mesajı - Son Dakika
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Bakan Tekin'den Öğrencilere Yarıştık Tatili Mesajı

Bakan Tekin\'den Öğrencilere Yarıştık Tatili Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, tatil önerilerini ve ekran bağımlılığına dikkat çekti.

16.01.2025 17:50
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik mesaj yayımladı. Bakan Tekin, mesajında öğrencilere tatil boyunca açık zanaat atölyelerinde çalışmalarını tavsiye etti. Tekin, "Teknolojiyle ilişkinizde ölçülü ve bilinçli olun. Tatil günlerinizi ekranlara hapsolmuş bir döneme dönüştürmeyin. Telefonlar, bilgisayarlar ve televizyonlar elbette hayatımızın bir parçası ancak bu araçların sizi sınırlamasına, zamanınızı ve enerjinizi tüketmesine izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere yarın karnelerini alacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere 'iyi tatiller' derken, zanaat atölyelerinde çalışmalarını tavsiye etti. Tekin, şunları söyledi:

"Tatil kendinizi keşfetmek için değerli bir imkan"

"Karne heyecanınızı paylaşırken, her birinizin çabasını ve gayretini gönülden tebrik ediyorum. Ancak unutmayın ki karne, yalnızca bir dönemlik akademik performansınızı yansıtan bir belgedir; ne sizin gerçek potansiyelinizi, hayal gücünüzü ve insanlık ideallerine olan katkınızı ölçebilir ne de ailelerinizin ya da bizim nezdimizdeki kıymetinizden en ufak bir şey eksiltebilir. Hayat, sınavlardan ve notlardan çok daha büyük bir yolculuktur. Önemli olan, öğrenmeyi ve gelişmeyi hayat boyu süren bir yolculuk olarak görmeniz ve her deneyiminizi bu sürecin anlamlı bir parçası haline getirmenizdir. Öğrenmenin gücü; merak, azim ve çaba ile sürekli yenilenme kararlılığındadır.

"Tatil boyunca açık olacak zanaat atölyelerimiz..."

Tatil, elbette bir dinlenme süreci ancak aynı zamanda kendinizi, çevrenizi ve hayata dair anlamları yeniden keşfetmek için değerli bir imkandır. Bizler de bu tatil sürecini en verimli şekilde değerlendirmenize katkı sağlamak adına erişilebilir tatil kitapları hazırladık. Ayrıca, tatil boyunca açık olacak zanaat atölyelerimizle üretmenin, emeğin ve sabrın değerini bizzat deneyimleme imkanı bulacaksınız. Ellerinizle bir şeyler inşa etmek, emeğin kıymetini derinlemesine anlamanıza, sabrın insana kattığı manevi zenginliği hissetmenize ve üretmenin getirdiği mutluluğu tatmanıza vesile olur.

"Tatil günlerinizi ekranlara hapsolmuş bir döneme dönüştürmeyin"

Bir diğer önemli hatırlatmam ise teknolojiyle ilişkinize dair olacak. Teknolojiyle ilişkinizde ölçülü ve bilinçli olun. Tatil günlerinizi ekranlara hapsolmuş bir döneme dönüştürmeyin. Telefonlar, bilgisayarlar ve televizyonlar elbette hayatımızın bir parçası ancak bu araçların sizi sınırlamasına, zamanınızı ve enerjinizi tüketmesine izin vermeyin.

"Öğrenmek ve üretmek hepimizi hayata bağlayan en kıymetli yoldur"

Ekranların yerine hayatın gerçek zenginliklerine yönelin. Bir kitabın sayfalarını çevirerek yeni dünyalar keşfedin, müzelerde tarihin izlerini sürün ya da yeni bir beceri öğrenin. Belki bir hastayı ziyaret eder, belki bir engelli kardeşinizin mücadelesine tanıklık eder ya da bir sosyal sorumluluk projesine katılarak başkalarının hayatına dokunursunuz. Öğrenmek ve üretmek hepimizi hayata bağlayan en kıymetli yoldur. İnsan, deneyimlerinden öğrenir; emek verdiği, ürettiği, çabaladığı her şeyle daha derin bir insanlık bilincine ulaşır. Her biriniz, potansiyeli sınırsız birer değersiniz ve bu değer, karnelerdeki notlarla ölçülemez. Sizleri yeni dönemde dinlenmiş, yenilenmiş ve hayallerinizle güçlenmiş bir şekilde yeniden görmek en büyük temennimdir. Hepinize güzel bir yarıyıl tatili diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin'den Öğrencilere Yarıştık Tatili Mesajı - Son Dakika

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