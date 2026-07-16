Bakan Tekin'den şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için anma mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'de 9 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için anma mesajı yayımladı.

Bakan Tekin, yayımladığı mesajında, bir öğretmeni unutulmaz kılanın anlattığı derslerden önce temsil ettiği şahsiyet olduğunu belirtti.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın, geride yıllarla ölçülemeyecek bir miras ve eğitim ailesine istikamet vermeyi sürdüren bir öğretmenlik anlayışı bıraktığını aktaran Tekin, "Her insanın hayatında yönünü tayin eden cümleler vardır. Necmettin öğretmen için o cümle, babasının 'oğlum, bir tercihi de benim için öğretmenlik yaz' tavsiyesiydi. O gün babasına gösterdiği vefa, hayatının istikametini belirleyen en önemli kararlardan biri oldu." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın kitapların arasında büyüdüğünü, okumayı, düşünmeyi ve hakikatin peşinden yürümeyi erken yaşlarda öğrendiğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Esmayıhüsnayı ezberleyecek kadar güçlü bir manevi terbiyeyle yetişti. Çocukluğunda kazandığı bu değerleri, göreve başladığı ilk günden itibaren sınıfına taşıdı. Çiftçibaşı İlkokulu'nda öğrencileri için sobayı yaktı, kendi elleriyle pasta yaptı. Türkülerle, şiirlerle ve içtenliğiyle onların hafızasında silinmeyecek hatıralar bıraktı. 'Bayrak' şiirini okurken hissettiği heyecanı, öğrencilerine de taşımaya çalıştı. Onun nazarında öğretmenlik, şahsiyetiyle konuşabilmekti. Yaz tatilini geçirmek üzere memleketine dönerken bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Necmettin Öğretmen, günler sonra şehit edilmiş halde bulundu.

Babasının yıllar sonra dile getirdiği 'şehadet zordur, yolu da çetindir' sözü, bir babanın acısını da milletimizin metanetini de aynı anda tarif etmektedir. O, temsil ettiği vakar ve adanmışlıkla maarif ailemizin hafızasında daima yaşayacaktır. Şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı ve onun şahsında bütün maarif şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Başta kıymetli ailesi olmak üzere bütün şehit ailelerimize Cenabıallah'tan sabrıcemil niyaz ediyor, bizlere de onların uğruna yaşadığı değerleri aynı sadakatle geleceğe taşıyabilmeyi nasip etmesini diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun."