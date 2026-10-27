Bakan Tekin, Erzurum'da "İmam Hatip Okullarının Kuruluşunun 75. Yıl Dönümü" programında konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İmam hatip okullarının üçüncü kurucusu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, tarihe bunun böyle not edilmesini istiyorum, onun çabaları sayesinde imam hatip okulları yeniden özgürlüğüne kavuştu." dedi.

Bakan Tekin, Önder İmam Hatipliler Derneği, Erzurum İmam Hatipliler Derneği ve Erzurum İmam Hatipliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen İmam Hatip Okullarının Kuruluşunun 75. Yıl Dönümü ve İmam Hatipler Haftası Programı'nda, kendisinin de Rize İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu söyledi.

O dönemde imam hatip ve meslek liselerinin sınavla öğrenci aldığını ve Türkiye'nin en popüler okulları olduğunu anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Ama hikaye oradan başlamadı, 1910'lu yıllarda bu anlamda pozitif bilimlerle dini eğitimleri birlikte verebilir miyiz tartışmasıyla Medresetü'l-Eimme ve'l-Huteba (İmamlar ve Hatipler Medresesi) adıyla okullar kurulur, bu birinci kuruluş. Ardından hepinizin bildiği Tevhid-i Tedrisat süreciyle bu okullar kapanır. Ta ki 1947 yılında Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı toplanır, 1947 CHP kurultayında 'köylerde cenazeyi kaldıracak imam kalmadı' diye buna çözüm bulunması tartışılır. 1947 kurultayından sonra Şemsettin Günaltay, başbakan olur ve bir yumuşama başlar. Ankara Üniversitesi bünyesinde ilahiyat fakültesi kurulur. Ardından 1951 yılında Allah her ikisine rahmet eylesin Tevfik İleri milli eğitim bakanı olur, Celalettin Ökten hocanın önerisiyle imam hatip okulları ikinci kez kurulur."

Tekin, 1997 yılında Türkiye'de yaklaşık 100 lise öğrencisinden 10'unun imam hatibe, 40'ının meslek lisesine gittiğini belirterek, 28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulunun aldığı kararların katsayı mağduriyetine sebep olduğunu dile getirdi.

Bu oluşumun imam hatibe gidenlerin sayısını azaltmak ve bu okulları kapatmak için çeşitli çalışmalar yaptığını aktaran Tekin, "İmam hatip lisesine gidenlerin sayısını azaltmak istediler, ne yaptılar 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimi getirdiler. İlköğretimi adıyla okullar kurduk imam hatiplerin ve meslek liselerinin orta kısımları otomatik kapandı. Bu kararı alan kişiler ne siyasetçiler, ne toplum bilimciler, ne kanaat önderleri ne de sivil toplum örgütleridir, dönemin Milli Güvenlik Kurulu. Dinden de, siyasetten de en iyi biz anlarız, eğitimi en iyi biz biliriz, toplumun geriye kalanı bir şeyden anlamaz, hepiniz cahilsiniz demektir bunun anlamı. Bu karardan sonra imam hatip okulundaki öğrenci sayısı yüzde 2'ye, meslek lisesinde öğrenci sayısı 40'lardan 17'lere düştü. Tabii imam hatip okullarının kapanmaması için köy köy gezerek öğrenci bulan değerli insanlar oldu, Allah onlardan razı olsun, içlerinde vefat edenlere Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

"Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat iradesi, çok şükür 2002 yılında bitti"

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002 yılında seçim kampanyası yürüttüğünü ve AK Parti'nin 3 Kasım 2002 seçimlerini kazandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"O gün eski Türkiye'ye ait ne varsa hepsini çöpe atmaya karar verdik, o gün eski Türkiye'ye ait ne kadar yasak varsa hepsini ortadan kaldırmaya yemin ettik ve teker teker hepsini tarihin çöplüğüne kaldırdık. 'Bin yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat iradesi çok şükür 2002 yılında bitti ve Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede başbakan olarak göreve başladı. Adım adım bu yasakları kaldırdık, önce katsayı engelini, ardından 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitim garabetini ortadan kaldırdık ve imam hatip okulları yeniden özgürlüğüne kavuştu. İmam hatip okullarının üçüncü kurucusu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, tarihe bunun böyle not edilmesini istiyorum, onun çabaları sayesinde imam hatip okulları yeniden özgürlüğüne kavuştu. Vatandaşımız yeniden çocuklarını gönül rahatlığıyla imam hatip okullarına göndermeye başladı."

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı döneminde imam hatip okullarındaki eğitim süreçlerini iyileştirmek için çalışma yaptığını ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu belirten Tekin, o tarihten itibaren imam hatip okullarında proje okul uygulamasını başlattıklarını dile getirdi.

Tekin, bugüne kadar imam hatip davasına hizmet eden herkese şükranlarını sunarak, "İmam hatip okullarında hafızlık projesinden spor projesine, dini musiki projesinden fen ve sosyal bilimler programı uygulayan imam hatip okullarına kadar çok farklı imam hatip okulları projeler uygulamaya başladı. Bugün geldiğimiz noktada çok şükür imam hatip okullarından tıpkı 28 Şubat'tan önce olduğu gibi yükseköğretim sınavlarından uluslararası projelerde derece yapan, birinci olan imam hatipli kardeşlerimiz çıkmaya başladı." diye konuştu.

Bakan Tekin, bu projeler içinde Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi'ne çok önem verdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de hafızlık eğitimi için çoğu zaman kötü şartlarda eğitim veriliyordu. Biz 8 yıl imam hatibe giden bir öğrencinin aldığı Kur'an eğitimiyle hafız olabilmesi için hafızlık projesini böyle başlattık. Bugün çok şükür mezunlarla 25 bininin üzerinde hafızın imam hatip okullarında hafızlık icazeti almasına vesile olduk, bununla gurur duyuyorum."

Programa, Erzurum Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, imam hatip öğrencileri, eski mezunlar ve öğretmenler katıldı.