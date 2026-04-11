Bakan Tekin: Küresel Emperyal Güçlere Karşı Kavramlarla Mücadele Etmeliyiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şişli'deki Taşyapı Etkinlik ve Kongre Merkezi'nde Uluslararası Vuslat Derneği Vuslat Platformunca gerçekleştirilen 'Ufuktaki Yeni Türkiye İstanbul Buluşmaları' programında konuştu. Tekin, sivil toplum kuruluşlarının önemine değinerek, AK Parti'nin 2001'de Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmek için kurulduğunu belirtti.

Eğitim alanındaki gelişmeleri anlatan Tekin, 2002'den önce yaklaşık 150 bin sınıf olduğunu, şu anda 750 bin derslik bulunduğunu ve derslik başına öğrenci sayısının 20'li rakamlara düştüğünü söyledi. Ayrıca, 660 bin dersliğe akıllı tahta konulduğunu ve EBA gibi bir eğitim içerik ağı oluşturulduğunu aktardı.

Tekin, küresel emperyalizme karşı mücadele çağrısı yaparak, 'Bir tane İsrailli öldüğü zaman insan hakları problemi oluyor ama 70 bin Filistinli şehit edildiği zaman insan hakları problemi olmuyor. Aileyle ilgili aldığımız düzenlemeler evrensel insan hakları metinlerinde referans bulamıyor ama LGBT dediğimizde hemen uluslararası bu metinlere referans oluşturuluyor. Küresel emperyal güçlere karşı mücadele etmek için kavramlara yönelik güçlü bir biçimde sesimizin çıkması lazım.' dedi.

Vesayetin sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Tekin, demokrasi ve insan hakları konularında konuşmanın önemini savundu. Ayrıca, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında beceri odaklı bir program oluşturulduğunu ve ayrıştırıcı dilin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katılarak, yetişmiş insanın önemine değindi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgede güven adası olduğunu söyledi. Program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.