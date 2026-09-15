Bakan Tekin, öğretmenlere derste cep telefonu kullanmama uyarısı yaptıklarını söyledi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenler olduğunu belirterek öğretmenlere derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduklarını ifade etti. Tekin'in açıklaması, sınıf içi telefon kullanımına yönelik uyarıyı gündeme getirdi.
Bakan Tekin: "Sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk"
Kaynak: AA
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