Bakan Tekin Oltu Okullarına Müzik ve Resim Malzemesi Desteği Sağladı

Bakan Tekin'den Oltu'daki okullara malzeme desteği

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesindeki ortaokul ve liselere müzik ve resim atölyeleri için önemli bir destek sağlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katkılarıyla, ilçedeki okullara toplam 243 müzik aleti ve resim atölyesi malzemesi gönderildi. Bu destek sayesinde öğrencilerin sanatsal faaliyetlere daha etkin katılımı hedefleniyor.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve AK Parti Oltu İlçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz'un Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yaptığı görüşmeler sonuç verdi. İlçedeki okullarda eksikliği hissedilen müzik aletleri ve atölye ekipmanları temin edilerek Oltu'ya ulaştırıldı. Teslim alınan müzik aletleri arasında 10 adet Lendir, 3 adet Cajon, 40 nota sehpası, 40 enstrüman duvar askısı, 20 gitar, 2 asma davul, 8 darbuka, 5 keman, 10 erbane, 22 bağlama, 5 ud, 5 ukulele, 20 zilli tef, 10 zilsiz tef, 20 ritim çubuğu, 10 şimşir kaşık, 2 şarjlı amfi, 4 Boomwhockers, 2 jak girişli gitar, 2 Wind Chimes ve 1 piyano yer alıyor.

Alınan bu müzik aletleri ve resim malzemeleri, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin tarafından Oltu İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi salonunda teslim alınarak okullara dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin yaptığı açıklamada, "İlçemizde sosyal faaliyetler başarıyla devam ediyor ancak müzik ve resim atölyelerinde donanım eksikliğimiz vardı. Sayın Bakanımızın desteğiyle dört ortaokul ve dört lisemize atölyeler kurduk. Belediye Başkanımız, Kaymakamımız ve öğretmenlerimizle birlikte malzemeleri teslim aldık ve okullarımıza dağıtımını gerçekleştirdik. Bu destekle çok daha verimli çalışmalara imza atacağız," dedi.

Oltu Halk Eğitim Merkezi Müzik Öğretmeni Serhat Koçoğlu ise, "Yıllardır okullarda müzik aletlerinin eksikliğini hissediyorduk. Bu nedenle etkinliklerimizi tam anlamıyla yapamıyorduk. Artık çok sayıda enstrümanımız var. Bakanımıza, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederiz " şeklinde konuştu.

Müzik Öğretmeni Gamze İşcan da, "Öğrencilerimizle birebir derslerde ihtiyaç duyduğumuz enstrümanlara kavuştuk. Piyanodan bağlamaya, kemandan tefe kadar pek çok müzik aletine sahibiz. Bunları çocuklarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz," ifadelerini kullandı.