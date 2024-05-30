Bakan Tekin: Son 22 yılda mesleki eğitimi temelden yeniden inşa ettik - Son Dakika
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Bakan Tekin: Son 22 yılda mesleki eğitimi temelden yeniden inşa ettik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gölbaşı'ndaki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, son 22 yılda mesleki eğitimi temelden yeniden inşa ettiklerini belirtti. Tekin, mesleki eğitimin gücünü pekiştirmeyi hedefleyen Mesleki Eğitim Politika Belgesi'nin detaylarını açıkladı ve pilot uygulamaların başlayacağını söyledi. Ayrıca, belge çerçevesinde üniversiteler ve sektörlerle iş birliği içinde okulların ihtisaslaşmasını sağlamak ve toplumun mesleki eğitime olan algısını değiştirecek farkındalık çalışmalarını hayata geçirmek gibi stratejilerin yer aldığını ifade etti.

30.05.2024 20:10
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Bakan Tekin: "Son 22 yılda mesleki eğitimi temelden yeniden inşa ettik"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Son 22 yılda mesleki eğitimi temelden yeniden inşa ettik" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gölbaşı'ndaki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde "Mesleki ve teknik eğitim politika belgesi tanıtım toplantısına katıldı. Program tanıtım filmiyle başladı. Tanıtım filminin ardından konuşan Tekin, eğitimi bir toplumun geleceğini şekillendiren en kritik araçlardan bir tanesi olduğunu ifade ederek, mesleki eğitimin gücünü daha da pekiştirmesi hedeflenen Mesleki Eğitim Politika Belgesi'nin detaylarını açıkladı.

"Son 22 yılda mesleki eğitimi temelden yeniden inşa ettik"

Belgeyi, Türkiye'nin eğitimdeki ufuklarını genişletecek, ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak önemli bir dönüm noktası olarak nitelendiren Tekin, "28 Şubat sürecinde İmam Hatip Liseleri'nin yanı sıra asıl darbeyi alan yapı meslek ve teknik eğitimdi. Yaşatılan katsayı ayrımcılığı başta olmak üzere uygulanan politikalarla mesleki ve teknik eğitim adeta ölme noktasına gelmişti. Bu alandaki hamlelerle mesleki ve teknik eğitimi yeniden canlandırmak için çaba sarf ettik. Son 22 yılda mesleki eğitimi temelden yeniden inşa ettik. Sadece bir öğretim modeli olmanın ötesine taşıdık ve üretim ile istihdamı entegre eden bir kalkınma modeline dönüştürdük. Böylece, ülkemizi her bakımdan örnek gösterilen, dünya çapında saygı duyulan bir eğitim modeline kavuşturduk. Her yıl, devlet bütçesinden eğitime ayrılan en yüksek pay ile eğitim alanında devrim niteliğinde adımlar atmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bu yaz pilot uygulamaların başlayacağını kaydeden Tekin, oluşturulan yöntemlerle öğrencilere temel mesleki becerilere kazandırarak, eğitimlerini mesleki yeterlilik belgesine dönüştürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Sorunları tespit etme ve sorunlara yönelik strateji geliştirme fırsatı bulduk"

Yapılan saha ziyaretlerinin ve sektör istişare toplantıları sayesinde mesleki ve teknik eğitimde karşılaşılan sorunları tespit etme ve bu sorunlara yönelik stratejiler geliştirme fırsatı bulduklarını vurgulayan Tekin, "Bu çerçevede oluşturulan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı' anlayışını düstur edinerek, sektör iş birlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmayı, öğrencilerimizi hayata ve istihdama hazırlayarak ülkemizin kalkınmasına ve refahına katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

"Talepler doğrultusunda 72 strateji maddesi bulunmaktadır"

Politika belgesinde yer alan temaları 'Mesleki ve Teknik Eğitime Erişim', 'Mesleki ve Teknik Eğitimde İyileştirme', 'Mesleki ve Teknik Eğitim ile İstihdama Hazırlık' olmak üzere üç ana başlık altında topladıklarının altını çizen Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Sektörle yaptığımız istişare toplantılarında eğitim ve sektör temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda geliştirdiğimiz 72 strateji maddesi bulunmaktadır. Bu stratejiler, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin en önemli temelini oluşturmakta ve eğitim sistemimizi iyileştirmek ve güçlendirmek için geniş çapta bir strateji çerçevesi sunmaktadır."

Belge çerçevesinde üniversiteler ve sektörlerle iş birliği içinde okulların ihtisaslaşmalarını sağlamak, ortaöğretimde akademik eğitim alan öğrencilere mesleki eğitim merkezleri üzerinden meslek edinme imkanları sunmak ve toplumun mesleki eğitime olan algısını olumlu yönde değiştirecek farkındalık çalışmalarını hayata geçirmek gibi stratejilerin yer aldığını belirten Tekin, "Her ne kadar 74 strateji maddesinin her birini detaylıca ele almak bu kısa sürede mümkün olmasa da, bu stratejilerin tümü eğitim sistemimizi daha etkili, ulaşılabilir ve uygulanabilir kılmayı amaçlamaktadır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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