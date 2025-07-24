Bakan Tekin Sri Lanka\'da Eğitim İşbirliklerini Görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka'da diplomatik temaslarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, "Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı" dolayısıyla bulunduğu Sri Lanka'da, Başbakan ve Eğitim, Yükseköğretim ve Mesleki Eğitim Bakanı Harini Amarasuriya, Dışişleri, Dış İstihdam ve Turizm Bakanı Vijitha Herath, Bilim ve Teknoloji Bakanı Chrishantha Abeysena ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerde eğitim, ticaret, yatırımlar, sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon, tarım, savunma sanayisi, teknik işbirliği, ulaştırma, sağlık ve turizm gibi birçok alanda gelinen nokta ve atılacak adımlar ele alındı.

Ayrıca görüşmelerde eğitim başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi ve karşılıklı anlayışa dayalı işbirliklerinin çeşitlenmesi adına değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Tekin, Türkiye'deki eğitim parametreleri ve eğitimde gelinen noktaya değinerek, Türkiye'nin Sri Lanka ile yapılacak eğitim işbirliklerine açık olduğunu ve ortak hedefler doğrultusunda sürdürülebilir projeler geliştirmeye yönelik güçlü irade ortaya konduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayabilecek birçok potansiyel sektör bulunduğunu belirten Tekin, Sri Lanka ile bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğinin de artırılmasına önem verildiğini dile getirdi.

Sri Lanka'nın bu alanda önemli adımlar attığına dikkati çeken Tekin, Türkiye'nin de son yıllarda insansız hava araçları, yazılım, bilgisayar oyunları ve elektrikli yerli otomobil gibi birçok alanda atılım yaptığını, teknoloji transferi ve ortak teknolojilerin geliştirilmesi gibi konularda sektörlerin yönlendirebileceğini kaydetti.

Türkiye'nin işbirliği kurduğu ülkelerle ilişkilerinde binlerce yıllık devlet geleneğinin önemine işaret eden Bakan Tekin, "İlişki kurduğumuz ülkelerin güçlü hale gelmesi ve tüm dünyada barış için hizmet etmek önceliğimizdir." ifadesini kullandı. Tekin, bu doğrultuda küresel çatışmalarda Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabulucu olarak üstlendiği rolle gündeme geldiğini vurguladı.

Bakan Tekin, "Dünyanın beşten büyük olduğuna inanan, küresel sorumlulukların ve zenginliklerin daha adil paylaşılması gerektiğini düşünen Türkiye olarak, tüm ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirmek için adımlar atıyoruz." açıklamasında bulundu.

Tekin, bu kapsamda Sri Lanka ile kurulacak işbirliklerinin, siyasi ve ekonomik açıdan olduğu kadar dostluk ve müttefiklik bakımından da güçlü olması gerektiğini kaydetti.