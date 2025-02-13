Bakan Tekin Suudi Arabistan\'daki Türk Okulunu Ziyaret Etti

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suudi Arabistan'daki temasları kapsamında Uluslararası Türk Okuluna ziyarette bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, başkent Riyad'daki okulun girişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle ve halk oyunu gösterisiyle karşılandı.

Ziyaret kapsamında sınıfları gezen Tekin, öğrencilerle sohbet ve sıralarına oturarak derslere eşlik etti.

Öğrencilere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili bilgi veren Bakan Tekin, başarı dileyerek ailelerine selamını iletmelerini istedi.

Daha sonra okulun öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Tekin, öğretmenlerin taleplerini dinledi, soruları yanıtladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni çok beğendiklerini ifade eden öğretmenler, "Velivizyon Platformu"nda yer alan "Ailem" dizisi ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı sürecini kolaylaştırmak için hayata geçirilen yapay zeka destekli "MEBİ" için de teşekkür etti. Ayrıca öğretmenler, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik ünvanları için bekleme sürelerine yönelik düzenlemelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Tekin de bu eğitim öğretim yılında öncelikli olarak gündeme aldıkları üç konudan birinin "ailelerin eğitim öğretim süreçlerine daha fazla dahil edildikleri süreci başlatmak" olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda "Velivizyon"un hayata geçirildiğini ifade eden Tekin, veli toplantılarında ebeveynlere gösterilmek üzere Bakanlıkça içeriklerin de hazırlandığını belirtti.

Ziyarette Tekin, okulun öğretmenlerinden Erhan Kölemen'e sürpriz yapıp doğum gününü kutladı, kalem hediye etti.