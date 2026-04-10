Bakan Tekin Van\'da Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van'ın Muradiye ilçesindeki ilkokulda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya geldi.

Programlara katılmak üzere Van'a gelen Bakan Tekin, protokol üyeleriyle Muradiye'deki Uluşar Zincirli İlkokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu, kurum amirleri ve öğretmenler tarafından karşılanan Tekin, sınıfları gezdi, öğretmenlerle görüştü.

Tekin, daha sonra Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Topluluğu üyelerinin "Yedi Bölge Yedi Okul Projesi" kapsamında okul bahçesinde düzenlediği etkinlikleri izledi.

Öğrencilerin parmak ve yüzlerini boyayan Tekin, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Programa, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ve bazı kurum amirleri katıldı.