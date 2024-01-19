 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Tekin ve eşi, hastanedeki çocukların karne sevincine ortak oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Tekin ve eşi, hastanedeki çocukların karne sevincine ortak oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve eşi Ayşe Tekin, Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi gören öğrencilere karnelerini dağıttı. Bakan Tekin, öğrencilerle sohbet ederek hediyeler verdi. Karne dağıtımının ardından hastanede eğitim gören çocuklar tarafından yapılan tablo Bakan Tekin'e hediye edildi.

Bakan Tekin ve eşi, hastanedeki çocukların karne sevincine ortak oldu
19.01.2024 - 23:00,  Güncelleme: 23:13
Abone Ol

Bakan Tekin ve eşi, hastanedeki çocukların karne sevincine ortak oldu

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve eşi Ayşe Tekin, Bilkent Şehir Hastanesinde tedavileri devam ederken hastane sınıfında eğitim alan öğrencilere karnelerini dağıttı.

Bakan Tekin ve eşi Ayşe Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla Bilkent Şehir Hastanesi Fizik, Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavileri devam ederken hastane sınıfında eğitim alan öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilerle tek tek sohbet eden Bakan Tekin, çocuklara çanta ve kitap gibi çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Tekin ve eşi Ayşe Tekin'in gerçekleştirdiği ziyarete ise Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet Surel eşlik etti.

Karne dağıtımının ardından ise hastanede eğitim gören çocuklar tarafından yapılan tablo, Bakan Tekin'e hediye edildi.

Ayrıca, Türkiye genelinde 566 öğrencinin 147 hastanede, 11 bin 851 öğrencinin ise eğitim hayatına evde devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şehir Hastanesi, Yusuf Tekin, Ankara, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin ve eşi, hastanedeki çocukların karne sevincine ortak oldu - Son Dakika


12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:27:02. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Tekin ve eşi, hastanedeki çocukların karne sevincine ortak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement