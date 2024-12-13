Bakan Tunç: Bursa\'daki silahlı saldırı sonrası 10 kişi gözaltına alındı

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BAKAN TUNÇ: 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, saldırıya ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirterek, "Soruşturma kapsamında; ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.