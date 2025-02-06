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Bakan Tunç, Nurdağı'nda depremzede ailelerle bir araya geldi

GAZİANTEP - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, asrın felaketinin 2. yıldönümünde depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Tunç, depremde evi yıkıldıktan sonra yapımı tamamlanan villa tipi köy evine yerleşen depremzede vatandaşları da evlerinde ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketinin üzerinden 2 yıl geçti. Geçen zaman rağmen deprem bölgesinde acılar hale tazeliğini korurken bir yandan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremden en çok etkilenen noktalardan biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Gedikli Mahallesi'nde depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son durumları hakkında bilgi alarak taleplerini dinledi. Bakan Tunç, depremde evi yıkıldıktan sonra yapımı tamamlanan villa tipi köy evine yerleşen depremzede vatandaşları da evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında deprem şehitleri için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Bakan Yılmaz Tunç'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ile kent protokolü eşlik etti.