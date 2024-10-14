Bakan Tunç'tan Anayasa Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Tunç'tan Anayasa Vurgusu

Bakan Tunç\'tan Anayasa Vurgusu

Adalet Bakanı Tunç, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin tartışmaya kapalı olduğunu vurguladı.

14.10.2024 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasamızın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim herhangi bir tartışmamız söz konusu olamaz. Anayasamızın ilk 4 maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerini belirleyen bir maddedir" dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, Başkent Millet Bahçesi Konser Alanı'nda düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılışta Bakan Tunç'un yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile yargı üyeleri de yer aldı. Programda konuşan Bakan Tunç, "Adaletin tecellisi, toplumu suçtan korumak ve özellikle toplumsal barış ve huzuru korumaktır. Adaletin amacı ve hukuk devletinin asli gayesi bu. Adaletin tecellisi dediğimiz zaman da tabii bunun en önemli kısmı da ceza adalet sistemimiz. Ceza adalet sistemi caydırıcı olmalı. Toplumu suçtan korumalı, hak edene hak ettiğinin yaptırımı vermeli" dedi.

'YARGI REFORMU STRATEJİ BELGEMİZDEKİ HAZIRLIKLARI TAMAMLADIK'

9'uncu Yargı Paketi'nin şu anda Meclis'in gündeminde olduğunu hatırlatan Bakan Tunç, 10'uncu Yargı Paketi'nde de cezalardaki caydırıcılıkla ilgili önemli taslaklar yer aldığını belirterek, "Tabii bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya ilişkin denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik Türk Ceza Kanunumuzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırlardaki, toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var. Hukukun üstünlüğünü esas alan bir yargı sistemi ve vatandaşlarımızın yargıya güvenini en üst noktaya taşıma amacı taşıyan Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hazırlıklarımızı da tamamlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra o belgede de özellikle kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin gerek yasamayı ilgilendiren gerek yürütmeyi gerek yargıyı ilgilendiren hususlarla alakalı kamuoyuyla paylaşıp sonrasında inşallah hayata geçireceğiz" diye konuştu.

'NARİNİ'N KATİLLERİ YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEK'

Bakan Tunç, fuarı gezdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmasının titizlikle devam ettiğini belirten Bakan Tunç, "Şu anda tutuklular var, tutukluların yanı sıra adli kontrollü olan şüpheliler var. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Özellikle şüpheliler konusunda tekrar ifadelerin alınması söz konusu oldu. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. Bu görüntülerin TÜBİTAK değerlendirmesi yapıldı. Sonrasında Narin kaybolduktan sonra evlerinin önüne kamera takanlar oldu. O görüntüler de toplandı ve incelemeleri yapıldı. Yine HTS kayıtları tespit edildi. Geriye dönük o bölgede kimlerin kimlerle konuştuğu, özellikle baz çakışmaları çok önemliydi. O daraltılmış baz çakışmaları, bilirkişi incelemeleriyle çok önemli verilere de ulaştırdı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Narin evladımızın katilleri yargı önünde hesap verecek. Şu anda teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda" ifadelerini kullandı.

'KİMİN HANGİ DAKİKADA NEREDE OLDUĞU BELLİ'

Son değerlendirmeleri Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığını ve iddianame hazırlığı sürecinin de başladığını kaydeden Bakan Tunç, "Burada özellikle o daraltılmış baz çakışmalarında kimin hangi dakikada nerede olduğu, hangi evin içerisinde kimlerle beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Kimsenin şüphesi olmasın. Teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı. Dosya gizli. Soruşturma gizli. Kamuoyunda farklı yorumlar yapılabiliyor. İfadelerden yola çıkarak televizyon ekranlarında o ifadeler yorumlanırken dosyayla ilgisi olmayan birtakım tahminler de yürütülüyor. Ama iddianame ortaya çıktığında kamuoyu şunu görecek, Narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek. Tabii ki bunun kararını verecek olan bizler değiliz. Bu bir iddianame olacak. Soruşturma sonrasında toplanan deliller ışığında ortaya konulan bir iddianame. Neticede buna yargı karar verecek. Yargı süreci de uzamadan tamamlanacaktır. Bunu tahmin ediyoruz. Özellikle daraltılmış baz çakışmalarıyla çok önemli verilere ulaşıldığını söyleyebiliriz. Oda oda herkesin nerede olduğu o baz kayıtlarında belli" dedi.

Bakan Tunç, bir gazetecinin, 'Çözüm süreci olursa Adalet Bakanlığı bunun neresinde olacak?' sorusuna da "Böyle bir gündem yok şu anda, bu dedikodudan ibaret bir husus" diye yanıt verdi.

'TÜRKİYE'NİN YENİ ANAYASAYA İHTİYACI VARDIR'

Bakan Tunç, bir başka gazetecinin 'TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasadaki 3'üncü maddenin değişmesiyle ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Siz hem Adalet Bakanı olarak hem hukukçu olarak o açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?' sorusunu da şöyle yanıt verdi:

"Sayın Meclis Başkanımız bir açıklama yaptı. Onu kastetmediğini söyledi. Anayasamızın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim herhangi bir tartışmamız söz konusu olamaz. Anayasamızın ilk 4 maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerini belirleyen bir maddedir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne vurgu yapan, İstiklal Marşımız, başkentimiz Ankara ve ay yıldızlı al bayraktan bahseder. Bu nedenle ilk 4 maddeyle ilgili olarak kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz. Sayın Meclis Başkanımız da bunu ifade ettiler. Yeni anayasa çalışmalarını bu şekildeki tartışmalara boğmamamız lazım. Meclis Başkanımız da kastının bu olmadığını yurt dışından verdiği demeçte gösterdi. Meclis Başkanımızın kastetmediği bir hususu farklı noktaya çekerek birtakım yorumlar yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız her konuşmasının sonunda tek devlet diyor, tek vatan diyor, tek millet diyor, tek bayrak diyor. Dolayısıyla bizim anayasamızın ilk 4 maddesini bu şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla burada ilk 4 maddeyle ilgili bir tartışma söz konusu olamaz. Yeni anayasaya da Türkiye'nin ihtiyacı vardır" dedi.

'GEBZE'DEKİ OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Bakan Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir hayvan rehabilitasyon merkezinde çöp torbaları içinde çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulunmasına ilişkin de, "Gebze'deki olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Orada eğer kanuna aykırı bir uygulama varsa zaten gerekli yaptırımlar gerçekleşir. Burada sebepsiz yere hayvan öldürmenin cezalandırılacağı açıkça yazıyor zaten. Bu yasa, hayvanları öldürme yasası olarak lanse edilmiştir. Tarım Bakanlığımız bu konunun üzerinde çok çalıştı. Özellikle bu yasa hayvanları öldürme yasası değil, hayvanları da insanları da özellikle tehlikeli durumlardan korumak, çocuklarımızı korumak, sokaklara daha güvenli hale getirmek için yapıldı. Eğer orada bir yanlış uygulama varsa elbette ki onun soruşturması yapılır" açıklamasında bulundu.

Bakan Tunç, Eylem Tok'un, İstanbul'da bir kişinin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçırmasıyla ilgili iade sürecine ilişkin de "Şu anda orada iade yargılaması devam ediyor. En son iade yargılaması yapan hakim, 'İddiaları özetleyen bir dilekçe vermeniz gerekir' dedi ve duruşmayı erteledi. O duruşma devam ediyor. İade gerçekleşirse Türkiye'ye gelir ve buradaki işlemiş oldukları suçlar nedeniyle yargı önüne çıkarılır. Oradaki süreci bekleyelim. Yani bizim bütün belgelerimiz, iade talebimiz hepsi oradaki makamlarda. Oradaki savcının da iade konusundaki görüşleri ortada. Dolayısıyla oradaki yargı sürecini bekleyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyeti, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Yılmaz Tunç, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tunç'tan Anayasa Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok
18:20 ’’Jahrein’’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi ''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
17:18 İzlanda maçı ertelenecek mi Futbolseverlerin beklediği haber geldi İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi
15:56 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:48 Hüseyin Çelik’ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 19:23:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Tunç'tan Anayasa Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.