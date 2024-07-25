Bakan Tunç\'tan Netanyahu\'nun ABD Kongresindeki Konuşmasına Tepki

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BAKAN TUNÇ'TAN NETENYAHU'NUN ABD KONGRESİNDEKİ KONUŞMASINA TEPKİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD kongresinde konuşturulmasına, 'insanlık adına utanç verici' ifadesiyle tepki gösterdi. Bakan Tunç, "BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararına uymayan, Uluslararası Adalet Divanı'nın Soykırım nedeniyle aldığı tedbir kararına rağmen soykırıma devam eden, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısınca soykırım suçu işlediği gerekçesi ile yakalama kararı talep edilen, 7 Ekimden buyana çocuk demeden kadın demeden genç yaşlı 40 binden fazla masum sivili katleden, Netanyahu'nun ABD kongresinde konuşturulması insanlık adına utanç vericidir" dedi.

Konuşmanın, barış çabalarına zarar vereceğini savunun Tunç, "Sağlanmak istenen barış ve istikrar çabalarına açıkça zarar veren bu tutumu şiddetle kınıyorum. İnsanlık vicdanında mahkum olan Netanyahu ve İsrailli yöneticilere sahip çıkılması onların uluslararası hukuk önünde hesap vermesine engel olamayacaktır. Türkiye olarak yıllardır toprakları işgal altında olan Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya, dünyada adaleti, hakkaniyeti ve barışı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.