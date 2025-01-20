Bakan Tunç, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Bakan Tunç, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bakan Tunç, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve kategorileri inceledi.

20.01.2025 16:46
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tunç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın, "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını oylayan Tunç, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü", "Haber" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Patlama anı" fotoğrafını seçti.

Bakan Tunç, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor" kategorisinde de Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafını oyladı.

"Anadolu Ajansımız, soykırımın tüm delillerini dünyaya ifşa etti"

Adalet Bakanı Tunç, Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasında 5 ayrı kategoride birbirinden değerli ve anlamlı fotoğrafları oylamanın kolay olmadığını dile getirdi.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını belirten Tunç, "Özgür Suriye" kategorisindeki "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını oyladığını anımsattı. Tunç, 61 yıl süren Baas rejimi döneminde özellikle de son 13 yılda halka zulmedildiğini söyledi.

Tunç, Türkiye'nin 4 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, Baas rejiminin sona ermesi ve Suriye'nin kaderinin Suriye halkı tarafından çizilmesi noktasındaki Türkiye'nin dış politikasının nasıl bir doğru politika olduğu ortaya çıktı." dedi.

Suriye ile ilişkilerin daha da güçlendirileceğini, Suriye'de bir terör devleti kurulmaması adına mücadele verileceğini aktaran Tunç, Suriyelilerin geri dönüşleri ve devlet kurumlarının yeniden ayağa kaldırılması adına destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde yer alan "Son kale düştü" fotoğrafının Kızılcahamam'da başlayarak Bolu'ya sıçrayan yangın sırasında çekildiğine değinen Tunç, söz konusu kareyi "başarılı fotoğrafçılık örneği" olarak niteledi.

"Haber kategorisindeki fotoğraflar özellikle Gazze'deki soykırımı ortaya çıkarması ve soykırımı bütün dünyaya ifşa etmesi bakımından çok değerli" ifadelerini kullanan Tunç, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansımız, o soykırımın tüm delillerini fotoğraflarıyla, videolarıyla tüm dünyaya ifşa etti. Yargıya da hizmet etti. Uluslararası Adalet Divanı'nda görülmekte olan davaya Türkiye olarak biz müdahillik dilekçesi verirken Anadolu Ajansımızın ve TRT'mizin çekmiş olduğu görüntüler, röportajlar ve fotoğraflar bizim katılma dilekçemize deliller bakımından çok katkı sağladı. Soykırım suçlularının önümüzdeki günlerde, yıllarda uluslararası hukuk anlamında bu dünyada hesap vereceklerine inanıyoruz. Bu konuda mahkemeler karar verirken Anadolu Ajansının delillerine, kanıtlarına da göz atacaklardır."

Bakan Yılmaz Tunç, "Anadolu Ajansımızı tebrik ediyoruz. Başarılı bir yayıncılık, kamu hizmeti gerçekleştiriyor. Halkın doğru, etkili ve hızlı haber alması noktasında büyük bir gayreti var. Bu fotoğraflar da zaten bu başarılı yayıncılığın bir göstergesi. Anadolu Ajansımızın tüm yöneticilerini, muhabirlerini, personelini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. 2025'te barış, huzur içerisinde bir yayıncılık diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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