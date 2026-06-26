Bakan Uraloğlu: 15 Türk Gemisi Güvenle Ayrıldı - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: 15 Türk Gemisi Güvenle Ayrıldı

Bakan Uraloğlu: 15 Türk Gemisi Güvenle Ayrıldı
26.06.2026 18:34
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Hürmüz Boğazı'ndaki 15 Türk gemisi emniyetle ayrıldı, 99 Türk personel bölgede görevde.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilere ilişkin, "26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ilk andan itibaren anbean takip ediyor, ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde hareket ediyoruz. 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır. Bölgede bulunan 3 Türk sahipli gemimiz Körfez içerisinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmemiştir. Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelimiz bulunmaktadır. Basra Körfezi'nden anlık ayrılma talebi olan herhangi bir gemimiz yoktur. Vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin güvenliği için süreci hassasiyetle takip etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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