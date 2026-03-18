Bakan Uraloğlu, bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacağını duyurdu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Ramazan Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz olacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, 19 Mart Perşembe günü saat 00.00'da (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayacak uygulamanın 22 Mart Pazar günü saat 00.00'a kadar süreceğini söyledi.

'SEVDİKLERİNE ULAŞMAK İSTEYEN HERKESİN YOLUNU KOLAYLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini de açıklayarak, uygulamanın 20 Mart Cuma günü saat 00.00'dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) itibaren 22 Mart Pazar günü saat 00.00'a kadar devam edeceğini belirtti. Uraloğlu, "Ramazan Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.