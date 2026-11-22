Bakan Uraloğlu, Bursa'yı hızlı trene bağlayacak hatta testlerin başladığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaneli-Bursa hattında test sürecinin başladığını açıkladı. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından başlayan testlerle hat işletmeye hazırlanıyor, Bursa'yı hızlı tren konforuyla buluşturmak için son aşamaya ilerleniyor.
(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'yı hızlı tren ağına bağlayacak Osmaneli-Bursa hattında test sürecinin başladığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Bursa'yı hızlı tren ağına bağlayacak Osmaneli–Bursa hattımızda test sürecini başlattık. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından başlayan testlerle hattımızı işletmeye hazırlıyor, Bursa'yı hızlı tren konforuyla buluşturmak için son aşamaya ilerliyoruz."
Kaynak: ANKA
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