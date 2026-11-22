(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'yı hızlı tren ağına bağlayacak Osmaneli-Bursa hattında test sürecinin başladığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bursa'yı hızlı tren ağına bağlayacak Osmaneli–Bursa hattımızda test sürecini başlattık. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından başlayan testlerle hattımızı işletmeye hazırlıyor, Bursa'yı hızlı tren konforuyla buluşturmak için son aşamaya ilerliyoruz."