Demiryolunda 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet - Son Dakika
Demiryolunda 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet

18.05.2026 15:21
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu taşımacılığında 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verdiklerini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, 15'inci Dönem Engelli ve Gazi Bireyler Eğitim Semineri'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Uraloğlu, "Engelli ve gazi bireylerimizin motivasyonunu zirveye taşımak, mesleki gelişimlerine güçlü katkılar sunmak ve daha kapsayıcı, daha adil bir çalışma iklimi tesis etmek amacıyla düzenlediğimiz bu seminer, hepimiz için bir ilham vesilesidir. Bu seminer engelli ve gazilerin karşılaştığı zorluklara daha duyarlı yaklaşmamızı ve potansiyellerini en üst düzeyde değerlendirebilmeleri için gereken adımları atmamızı sağlayacak önemli bir platformdur" ifadelerini kullandı.

'ENGELLİ VE GAZİLERİN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK'

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak herkes için erişilebilir, kapsayıcı ve eşit bir çalışma ortamı oluşturma sorumluluğunu gönülden benimsediklerini kaydederek, "Yeryüzündeki tüm insanların aslında bir engelli adayı olarak yaşamını sürdürdüğünü unutmamalıyız. 2002 yılından bu yana, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, engelli ve gazi vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumsal ve ekonomik hayata tam ve eşit katılımlarını sağlamak için önemli adımlar attık. 2005 yılında çıkarılan Türkiye'nin ilk engelliler kanunu, 2007'de imzaladığımız Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve 2013'te resmi tanımlamalarda 'engelli' ibaresinin kullanımına yönelik düzenlemeler, bu alandaki farkındalığı ve kapsayıcılığı güçlendiren dönüm noktalarıdır. Yine, 2010 Anayasa değişikliğiyle engellilere yönelik pozitif ayrımcılık anayasal güvence altına alınmış, kamudaki engelli memur sayısı 2002'de yaklaşık 6 bin iken 15 kattan fazla artarak bugün 83 bine yaklaşmıştır. Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatları ile birlikte bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında da yaklaşık 2 bin 400 engelli kardeşimiz görev yapıyor ve Bakanlığımızın her alanda daha güçlü ve etkili hizmet sunmasına büyük destek oluyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Engelsiz Türkiye' vizyonuyla erişilebilirlik, istihdam, eğitim ve sosyal destek alanlarında çok önemli reformların hayata geçirildiğini bir kez daha vurgulayan Uraloğlu, bu dönemde engelli vatandaşlara 'yardım' değil 'hak' eksenli bir anlayışla yaklaşıldığını, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Programı ve ulusal eylem planlarıyla kapsamlı bir vizyon ortaya koyulduğunu bildirdi.

'ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLIYORUZ'

Uraloğlu, engelli olmanın bir kusur olmadığını, asıl kusurun engelli bireylerin önüne çıkarılan bariyerler olduğunu bildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu noktada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın günlük hayata katılımlarını teşvik etmek için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlığımızın 'Her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı oluşturmak' vizyonu doğrultusunda, 2026-2030 Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı onayına sunacağız."

'27 YHT GARIMIZDA 87 BİN YOLCUMUZA DESTEK OLDUK'

Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası uygulamasının da engelli vatandaşların Yüksek Hızlı Tren (YHT) garlarında güvenli ve destekli yolculuk yapmalarını sağladığını dile getiren Bakan Uraloğlu, "27 YHT garımızda Turuncu Masa ile bugüne kadar 87 bin 795 yolcumuza destek olduk. Ayrıca gar, istasyon ve peronlarda kapsamlı bir erişilebilirlik dönüşümü gerçekleştirdik. Erişilebilir ulaşım vizyonu doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 130 adet istasyona ilişkin proje çalışmalarını tamamladık ve 119 adet istasyonda erişilebilirlik uygulamalarını fiilen tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" dedi.

Havalimanlarında da erişilebilirlik standartlarını yaygınlaştırdıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Turuncu Masa hizmetimizi Rize-Artvin, Ordu-Giresun ve Tokat olmak üzere 3 havalimanımızda da başlattık. 38 havalimanımız Engelsiz Havalimanı Kuruluşu ünvanına, 42 havalimanımız ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Erişilebilirlik Belgesi'ne sahip. İstanbul Havalimanımız, engelli otoparkları, kılavuz yollar, dijital danışma kioskları gibi hizmetlerle erişilebilirlikte uluslararası ödüller kazandı" ifadelerini kullandı.

'ERİŞİLEBİLİRLİĞİ GÜÇLENDİRDİK'

Demir yolunda 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Kara yolu ulaşımında da 2025'te 1 milyon 784 bin 410, 2026 yılının ilk dört ayında ise 356 bin 771 engelli vatandaşımız şehirler arası otobüslerde yüzde 40'a varan indirimlerden faydalandı. Ayrıca, yaya geçitlerinde hissedilebilir yüzeyler, rampalar ve butonlu sinyalizasyon gibi düzenlemelerle erişilebilirliği güçlendirdik. Metro ve tramvay hatlarımızda asansörler, yürüyen merdivenler, sesli-görsel yönlendirmeler ve engelli yolcular için özel tasarlanmış araçlarla erişilebilirliği sağlıyoruz. Denizcilik sektöründe de Engelsiz Denizler Projesi ile yolcu gemilerinde rampalı girişler, asansörler ve engelli tuvaletleri zorunlu hale getirdik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

