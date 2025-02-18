Bakan Uraloğlu'ndan Küresel Ticaret Vurgusu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, küresel ticaretin sürdürülebilirliği için hızlı ve kesintisiz transit geçişlerin büyük önem taşıdığını belirterek, "Yol ağlarının güvenliği için küresel ölçekte işbirliğini şart görüyor ve bölgesel bağlantıları güçlendiren her adımı, ticaretin geleceğine yapılan bir yatırım olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen "4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı"na ilişkin bilgi verdi.

Konferansın açılış oturumuna katıldığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Küresel ticaretin sürdürülebilirliği ve verimliliği için güvenli, hızlı ve kesintisiz transit geçişler büyük önem taşırken Türkiye, stratejik konumuyla Orta Koridor ve Zengezur Koridoru gibi kritik lojistik hatların merkezinde yer alıyor. Yol ağlarının güvenliği için küresel ölçekte işbirliğini şart görüyor ve bölgesel bağlantıları güçlendiren her adımı, ticaretin geleceğine yapılan bir yatırım olarak değerlendiriyoruz."