Bakan Uraloğlu, Şanlıurfa TEKNOFEST\'te ziyaretçi rekoru bekliyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Şanlıurfa'mızda böyle bir etkinlik maksadını tam buldu. Maksadının çok ötesine geçti. Çıta çok yüksek. Bundan sonra o çıtayı nerede durduracağız, onu da bilmiyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu alanını ziyaret ederek, bakanlığın standını inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, vatandaşların oldukça ilgi gösterdiğini ifade ederek, ziyaretçi anlamında belli rekorların kırılacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Uraloğlu, "Öncelikle ben bizim bakanlığımız standına ulaşmakta zorlandım. Çok yoğun bir ilgi var. Bugün hafta sonu olması ve bu hava şartlarında dolayı büyük bir ilgi var. Rakamlar yarın akşam açıklanmış olur. Belli rekorların kırılacağını tahmin ediyoruz. Elbette TEKNOFEST olunca havacılık ilk akla gelen ve ilk düşünülen konu. Çünkü o noktada Türkiye gerçekten çok ciddi bir mesafe katetti. Yani insansız hava araçlarından tutun jetlere kadar hepsi biraz bizim tarafa gelirseniz Türksat 6A'ya kadar önemli bir mesafe alındı. Dolayısı ile bu yerli ve milli hava araçlarının sergilendiği bilgilerinin verildiği bir festival" dedi.

GAP HAVALİMANINA İLAVE TERMİNAL

TEKNOFEST'in düzenlendiği Şanlıurfa GAP Havalimanı ile ilgili de çok hızlı geliştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, muhtemelen ilave terminal inşaatlarının gündeme geleceğini ifade ederek, "Şanlıurfa GAP Havalimanımız bölgesel bir havalimanı. 4 bin metre pisti olan birkaç havalimanımızdan bir tanesi, o anlamda çok kıymet veriyoruz. Çok hızlı gelişiyor. 1 milyonu aşan bir yolcu sayısını geçmiş durumdayız. TEKNOFEST ile beraber bu trend havalimanımız için de devam edecektir. Muhtemelen ilave terminal inşaatları gündeme gelecektir. O da bizim borcumuz olsun. Şanlıurfalı kardeşlerimiz ve diğer illerdeki kardeşlerimiz buraya teveccüh ettikçe biz de onları en konforlu şekilde seyahat ettirmek boynumuzun borcu" diye konuştu.

'ÇITA ÇOK YÜKSEK'

Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bence en kıymetlisi gençlerimizin insanlarımızın dokunduğu ürünleri sergilemiş oluyoruz. Gerçekten Güneydoğu ve kültürlerin başkenti olan Şanlıurfa'mızda böyle bir etkinlik maksadını tam buldu. Maksadının çok ötesine geçti. Çıta çok yüksek. Bundan sonra o çıtayı nerede durduracağız, onu da bilmiyorum. Bakın burada biz her türlü teknolojiyi sergilemiş olsak kimse gelmemiş olsa bir anlamı olmaz. Sadece Şanlıurfa değil bütün bölgeden gelen vatandaşlar var."