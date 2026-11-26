BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Çin'in başkenti Beijing'de Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) İcra Direktörü Monica Juma ile bir araya geldi.

Wang, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede Çin'in BM'nin merkezi rolünü kararlılıkla korumaya devam edeceğini belirtti. Wang, uyuşturucuyla mücadele alanında UNODC ile tatbiki işbirliğini derinleştireceklerini, sınır ötesi organize suç tehdidine karşı ortak çaba göstereceklerini ve telekomünikasyon dolandırıcılığıyla mücadelede birlikte yeni bir uluslararası işbirliği modeli geliştireceklerini söyledi.

Juma ise Çin'in uyuşturucuyla bağlantılı suçlar da dahil olmak üzere sınır ötesi suçlarla mücadelede sergilediği kararlılığı ve elde ettiği somut başarıları takdir ettiklerini belirterek küresel güvenliğe yönelik yeni tehditlere karşı işbirliğini daha da güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.