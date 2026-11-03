Bakan Yardımcısı Alpaslan, Gaziantep'te 7 illi turizm toplantısına başkanlık etti - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Alpaslan, Gaziantep'te 7 illi turizm toplantısına başkanlık etti

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Bakan Yardımcısı Alpaslan, Gaziantep\'te 7 illi turizm toplantısına başkanlık etti
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Gaziantep'te düzenlenen üst düzey hazırlık toplantısında, 7 ili kapsayan turizm koridorunun geliştirilmesi ele alındı. Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, dünya turizm pastasından daha büyük pay alınması ve turizmin refah ve istihdama katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Dünya turizm pastasından çok daha büyük pay almamız lazım. İnsanımızın turizm üzerinden refahını, istihdamına katkısını sağlamamız lazım" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın başkanlığında düzenlenen Turizm Temelli Bölgesel Kalkınma Çalıştayı Üst Düzey Hazırlık Toplantısı, Ömer Ersoy Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin ortak rotalarla birbirine bağlanması ele alındı. Yedi ili kapsayan turizm koridoruyla bölgenin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi hedeflenirken şehirlerin turizm değerlerini ortak tanıtım, ortak envanter, ortak rota ve yatırım planlamasıyla buluşturulması amaçlandı.

'TURİZM PASTASINDAN DAHA ÇOK PAY ALMAMIZ LAZIM'

Toplantının açılışında konuşan ve Türkiye'nin turizmde küresel bir güce dönüştüğünü belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Fırat ve Mezopotamya havzasının kültürel mirası, doğal güzellikleri ve gastronomisiyle dünya turizminde daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini söyledi. Alpaslan, "Çok önemli, tarihi bir çalışma yapıyoruz. Bölgemizin gelişmesi ve kaderi açısından son derece kıymetli ve önemli. Bugün burada da çok verimli ve bereketli bir toplantı yaparak bölgemizin gelişmesi, turizmin, bölgemizin konforunun, refahının yükselmesi açısından çok önemli bir toplantı. Türkiye turizmde çok önemli aşamalar kaydetti. Türkiye krizler de yaşamasına, krizlere dirençli bir yapısıyla turizmde güçlü bir şekilde niteliksel olarak büyümesini devam ettiriyor. Tabii biraz önce de ifade ettiğim gibi bu cennet vatanımız, bu zengin potansiyelimiz geldiğimiz seviye her ne kadar çok iyi bir noktada da olsa, başarılı bir noktada da olsa yetinebileceğimiz bir nokta değil. Daha da büyümemiz lazım. Dünya turizm pastasından çok daha büyük pay almamız lazım. İnsanımızın turizm üzerinden refahını, istihdamına katkısını sağlamamız lazım" dedi.

'BU BÖLGESEL GÜÇ, DEVASA BİR POTANSİYEL BARINDIRMAKTADIR'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de Gaziantep'in yalnızca kendi tarihi ve kültürel zenginliğiyle değil, bölgedeki 7 ilin ortak sinerjisine öncülük etmesiyle de öne çıktığını belirterek, "Yapılacak doğru planlamalar Gaziantep'in ve bölgenin turizm geleceği için hayati önem taşımaktadır. 'Birlikte hareket etme ruhu' canlı tutulup bu heyecan fiiliyata döküldüğünde, Gaziantep'in merkezinde bulunduğu bu bölgesel güç, büyük turizm hedeflerini tek başına bile ülkeye kazandırabilecek devasa bir potansiyel barındırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise turizm, kültür ve sanat alanında yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Zamanı iyi kullanmak adına, yapay zekayla hiçbir asistana gerek kalmadan cep telefonuyla kendine rota belirleyen bir sistemimiz var. Biz de şehirleri akıllı, yeşil bir bölge yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Program, açılış konuşmalarının ardından bölgesel turizm rotaları ve ortak çalışma başlıklarının değerlendirildiği oturumlarla devam etti.

Kaynak: DHA
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