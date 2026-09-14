Bakan Yardımcısı Boyraz, Derbent Tren Garı\'ndaki restorasyonu yerinde inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam eden Tarihi Derbent Tren Garı'nda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgenin tarihi dokusunun korunması, turizm potansiyelinin artırılması ve tarihi gar binasının aslına uygun şekilde yenilenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile Kartepe Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Boyraz ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İnceleme ziyaretinde Boyraz ve Aktaş'a, eski TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, TCDD 1. Bölge Müdürü Uğur Açıkgöz ve Derbent Mahalle Muhtarı Erdal Baş eşlik etti.