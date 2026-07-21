Bakan Yardımcısı Boyraz, Eskişehir Valisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Boyraz, Eskişehir Valisi'ni Ziyaret Etti

21.07.2026 13:36
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Osman Boyraz, Vali Yılmaz ile Eskişehir'deki ulaşım projelerini görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boyraz'a ziyaretinde TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay ile TÜRASAŞ Bölge Müdürü Mustafa Karakoyun da eşlik etti.

Valilik makamında yapılan görüşmede, Eskişehir'de yürütülen ulaştırma ve altyapı yatırımları ile devam eden ve planlanan projeler ele alındı.

Vali Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Yardımcısı Boyraz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Boyraz, Eskişehir Valisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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