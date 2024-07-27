Bakan Yardımcısı Bulut, Samandağ'da esnafı ziyaret etti

Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Hatay'ın Samandağ ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Bulut, ilçedeki programı kapsamında çarşıdaki iş yerlerini gezdi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bulut'a ziyaretinde Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ve Belediye Başkanı Emrah Karaçay eşlik etti.