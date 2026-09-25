Bakan Yardımcısı Gümrükçü, New York'ta ABD ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Yardımcısı Gümrükçü, New York'ta ABD ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Yardımcısı Gümrükçü, New York\'ta ABD ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Levent Gümrükçü, New York'ta ABD'den Müsteşar Jacob Helberg ve Hollanda'dan Bakan Yardımcısı Joost Flamand ile görüştü. Görüşmeler, Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

(ANKARA)- Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, New York temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomiden Sorumlu Müsteşarı Jacob Helberg ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Joost Flamand ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü'nün New York temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, New York temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Ekonomiden Sorumlu Müsteşar Jacob Helberg ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nda Siyasi İşlerden sorumlu Bakan Yardımcısı Joost Flamand ile görüştü."

Kaynak: ANKA
Amerika Birleşik DevletleriDışişleri BakanlığıSosyal MedyaDış PolitikaDiplomasiHollandaNew YorkPolitikaGüncelMedyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
23:45
A Milli Futbol Takımımız, Fransa’ya tek golle kaybetti
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya tek golle kaybetti
23:26
Pakistan Başbakanı Şerif BM’de Mekke anlaşmasının ülkeye karşı olmadığını söyledi
Pakistan Başbakanı Şerif BM'de Mekke anlaşmasının ülkeye karşı olmadığını söyledi
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti Fatih Erbakan’dan yeni seçim kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı
22:27
SPK düğmeye bastı 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
20:29
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı! İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
20:10
Mekke İttifakı’nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
Mekke İttifakı'nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 00:00:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Gümrükçü, New York'ta ABD ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei