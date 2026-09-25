Bakan Yardımcısı Gümrükçü, New York\'ta ABD ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Yardımcısı Gümrükçü, New York'ta ABD ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükelçi Levent Gümrükçü, New York'ta ABD'den Müsteşar Jacob Helberg ve Hollanda'dan Bakan Yardımcısı Joost Flamand ile görüştü. Görüşmeler, Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.
(ANKARA)- Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, New York temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomiden Sorumlu Müsteşarı Jacob Helberg ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Joost Flamand ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü'nün New York temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, New York temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Ekonomiden Sorumlu Müsteşar Jacob Helberg ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nda Siyasi İşlerden sorumlu Bakan Yardımcısı Joost Flamand ile görüştü."
Kaynak: ANKA
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