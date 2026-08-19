Bakan Yardımcısı Madak, Şırnak'ta Temaslarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Madak, Şırnak Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Madak, Vali Birol Ekici ile görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Madak, AK Parti Şırnak İl Başkan Vekili Agit Tatar ve partililer tarafından karşılandı.

Madak, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti, birimlerde görevli personel ile görüştü.

Kurumda düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Madak, kentte yapılan hizmetlere ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretlerde, Madak'a Şırnak Belediye Başkan Vekili Zehra Güneş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya eşlik etti.