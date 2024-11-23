MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla bakanlıkta öğretmen olarak görev yapan personeli kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bakanlığımız bünyesinde öğretmen olarak görev yapan personelimizle bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, öğretmenlerimizin bu özel gününü kutlayarak icra ettikleri mesleğin ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Kabulde, Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da yer aldı" denildi.
Son Dakika › Güncel › Bakan Yaşar Güler, Öğretmenler Günü'nde Öğretmenlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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