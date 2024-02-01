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Bakan Yerlikaya: 1 yılda 339'u yerel olmak üzere 420 organize suç çetesi çökertildi - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 1 yılda 339'u yerel olmak üzere 420 organize suç çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında düzenlenen Kafes operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu. 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç çetesinin çökertildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz" ifadelerini kullandı.

01.02.2024 08:36  Güncelleme: 09:39
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1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "KAFES" operasyonları kapsamında; 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç çetesi çökertildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN KAFES OPERASYONLARI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından 2023 yılında düzenlenen Kafes operasyonları hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, "420 organize suç çetesi içerisinde; 6'sı uluslararası, 2'si ulusal, 13'ü bölgesel ve 121'i yerel olmak üzere 142'si nitelikli silahlı organize suç çetesi; suç örgütleri işlediği suçlarla ilgili sınıflandırdığında, 420 organize suç çetesinin; 270'i organize suç, 128'i narkotik suç ve 22'si ise siber suç çetesi" dedi.

"ŞEHİR EŞKIYALARININ DA TEPESİNE BİNECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteği ve duasıyla da bunu başaracağız. Tek Tek adalete teslim edeceğiz. Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir ve olamaz. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya: 1 yılda 339'u yerel olmak üzere 420 organize suç çetesi çökertildi
Bakan Yerlikaya: 1 yılda 339\'u yerel olmak üzere 420 organize suç çetesi çökertildi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • süleyman hakan gökşen: bu çeteler son bir yılda mı ortaya çıktı? yoksa zaten vardı da üzerlerine mi gidilmedi? 15 0 Yanıtla
  • Ferht Srin: Temizlenip güvenli bölge olusturulan her sokak, mahalle, şehir için sonsuz teşekkürler. 5 3 Yanıtla
  • kenan sar: ülke teksas odu 5 0 Yanıtla
  • Harun Gür: Yani ne demek istiyorsunuz. Önceden çetelerle mücadele edilmedimi?Bütün tv dizilerinde silahlı adamlar. Avanta para kazanmak özendiriliyor.Vatandaşa önce çalışmak,helal para kazanmak özendirilmeli.Gençler meslek liselerine yönlendirilmeli. 2 0 Yanıtla
  • İBRAHİM ÇAĞLAYAN: BİRİNİN GETİRDİĞİ İLE BAŞKASI İLE TEMİZLETİRNEK BAŞARI DEĞİL İŞALLAH BÖYLE DEVAM EDER 1 0 Yanıtla
  • Ufuk CİNGÖZ: Tamam anladık seni kahraman yapacaklar. Oyun içinde oyun kuruyorsunuz helal olsun size. Zaten ülkenin başında 22 yıldır siz vardınız birden operasyonlar felan kara paralar aklandı tabi şimdi kahramanlık zamanı. 0 0 Yanıtla
  • Orhan Demirel: Sonki cümlelerin çok iyi önce iş güç verilmeli gençlere ve ve gerçekten bu ülkede alım gücü çok zayıf insanlar gayri meşruya yöneliyor ve sonuç herkes kendince haklı 0 0

İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya: 1 yılda 339'u yerel olmak üzere 420 organize suç çetesi çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: 1 yılda 339'u yerel olmak üzere 420 organize suç çetesi çökertildi - Son Dakika
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