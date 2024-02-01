Bakan Yerlikaya: 1 yılda 339\'u yerel olmak üzere 420 organize suç çetesi çökertildi

1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "KAFES" operasyonları kapsamında; 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç çetesi çökertildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından 2023 yılında düzenlenen Kafes operasyonları hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, "420 organize suç çetesi içerisinde; 6'sı uluslararası, 2'si ulusal, 13'ü bölgesel ve 121'i yerel olmak üzere 142'si nitelikli silahlı organize suç çetesi; suç örgütleri işlediği suçlarla ilgili sınıflandırdığında, 420 organize suç çetesinin; 270'i organize suç, 128'i narkotik suç ve 22'si ise siber suç çetesi" dedi.
Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteği ve duasıyla da bunu başaracağız. Tek Tek adalete teslim edeceğiz. Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir ve olamaz. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz" dedi.
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